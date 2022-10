Géants d'acier restaurés, une fierté nantaise

La Grue jaune se tient à une centaine de mètres plus loin. C’est aujourd’hui la Tour Eiffel des Nantais. Après la Seconde Guerre mondiale, les chantiers navals sont relancés et la grue sort de terre. Marcel et Gerard travaillent, comme des milliers de salariés, aux côtés de la grue. Ils se souviennent encore de l’ambiance de travail. Ces souvenirs sont encore bien présents dans les esprits, car ils sont ravivés tous les jours, grâce aux grues.