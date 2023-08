VIDÉO - Gers : ce château est devenu le palais des brocanteurs

Ancien château des comtes d'Armagnac, la demeure seigneuriale est devenue un hôpital au XVIIIe siècle. Il y a dix ans, l'hôpital a fermé, remplacé par un bâtiment plus moderne en centre-ville. Ici, il ne reste plus que des vestiges. Mais la pièce la plus atypique, c'est une chapelle désacralisée.