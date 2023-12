VIDÉO - Gers : dans le sillage de l'alambic ambulant

Dans le Gers, les alambics reprennent du service en ce moment. Pendant six mois, les distilleries seront en action pour transformer le vin en alcool. Une tradition qui se transmet de génération en génération.

Voilà un drôle d'engin aux formes assez surprenantes. Il n'est pas rare d'en croiser sur les petites routes du Gers, tractés par des camionnettes, on les appelle des "alambics". Rémy Brocardo est distillateur ambulant. Chaque année, aux premières fraîcheurs, il va de ferme en ferme pour transformer le vin en eau-de-vie.

"Il faut six à sept heures de mise en route, de chauffe et de réglages. Maintenant, on va voir si l'eau-de-vie va être bonne, parce que ça, c'est son boulot", nous explique Didier Della Vedove, vigneron récoltant.

Cinq jours de distillation

L'alambic est maintenant installé dans le chai, au milieu de ces murs noircis par un champignon qui se forme à partir des vapeurs d'alcool et de l'oxygène. L'alambic cuivré n'en est que plus scintillant. L'appareil ronronne, voici la naissance de l'armagnac. "On va avoir un vin qui est généralement entre 9 et 10°C et le but de distillation sera de concentrer l'alcool et la distillation de ce vin pour obtenir une eau-de-vie blanche de l'armagnac entre 55 et 50° C", détaille Remy Brocardo. Le principe est simple, le vin est chauffé. Par évaporation, les vapeurs d'alcool sont capturées, puis condensées pour former cette eau-de-vie.

Il faut surveiller le dosage du vin, la température de chauffe, pour que le breuvage libère ses arômes et ses vapeurs d'alcool. Thibault, le producteur, vient régulièrement contrôler la distillation. À la sortie, la blanche est cristalline, parfumée. Le savoir se transmet de génération en génération.

La distillation va durer cinq jours. Ces hommes vont distiller 60.000 litres de vin et veiller à ce que la flamme ne s'éteigne pas. Toutes les 24 heures, ils se relaient. Marie-Claude, elle, n'a pas le temps de se reposer. Ce soir, sa famille reçoit 250 personnes et c'est comme ça à chaque distillation. À l'apéritif, les convives se pressent autour de l'alambic. Dans le Gers, la distillation est toujours prétexte à une belle fête.