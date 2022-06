Gigondas, le vin des Dentelles de Montmirail

Dans les ruelles de Gigondas (Vaucluse), on entend un bruit familier, des bouteilles qui tintent. On comprend tout de suite que le vin est un personnage incontournable du village. Ces panoramas étourdissant de beauté autour des Dentelles de Montmirail, Louis Barruol et ses ancêtres les ont façonnés. Mais plus que la vue, c'est le sol qui intéresse Louis.