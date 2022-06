Gressins : le secret croquant de l'Italie

Cela tombe bien car dans une usine, il n’y a pas de pénurie en vue. Chaque jour, dix tonnes de gressini y sont produites. Et tout commence avec des kilomètres de pâtes, qui vont devenir autant de gressins. Après le processus de deux heures, entre la fabrication de la pâte et le temps de cuisson, il ne reste plus qu’à les couper.