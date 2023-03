VIDÉO - "C'est familial, c'est un bonheur" : les carnets de recettes de nos grands-mères, trésors du patrimoine

De son côté, Christiane, à quelques kilomètres de là, prépare une quiche au maroilles. Sur le plan de travail : un livre de recettes aux pages jaunies, certaines écornées. Un livre que Christiane conserve comme un trésor, qui se transmet de génération en génération et qui raconte aussi l'histoire de la cuisine française. À l'intérieur, on peut lire la recette du "lapin au père Douillet", de la "poule d'eau-sarcelle" ou comment fabriquer des bonbons. Et puis quelques fois, on tombe sur des petites notes manuscrites. "Il y a des petits feuillets ajoutés en plus, ça doit être ma maman qui a mis ça, il y a quelques recettes de la région du nord. J'adore ce livre, c'est familial, c'est un bonheur", sourit Christiane.