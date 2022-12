Hérault : découvrez les fééries d'Aniane

Levez les yeux et entrez dans un monde féerique. Pour quelques semaines, l'église d'Aniane se métamorphose et devient la plus grande crèche de l’Hexagone. Pour la découvrir, nous partons en balade dans la vie d'autrefois. Chaque personnage raconte une histoire. Mais c'est à vous de l'imaginer, comme fait cette maman à sa fille. "Certains décors sont faits main chaque année. C’est toujours aussi beau", rapporte cette dame.