José, passionné de mobylettes, dévoile sa collection

Son bruit est inimitable. Sur sa mobylette Malaguti de 1965, la même que lorsqu'il était adolescent, José Martinez roule toujours avec des souvenirs plein la tête. Mais aujourd'hui, José a 70 ans et autant de mobylettes dans sa collection. Dans son musée, on en trouve de toutes les époques et de toutes les formes. Mais sa préférée reste la plus mythique : le tout premier modèle de mobylette Motobécane. L'une d'entre elles date de 1950. "C'était l'utilitaire quand on n'avait pas de voiture", explique José.