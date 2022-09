Journées du patrimoine : j'habite dans un monument historique

La famille De Sabran-Pontèvès a toujours vécu entre les murs du château de la reine Margot. Et quand l'aîné des garçons nous fait la visite, c'est bien sa maison qu'il nous fait découvrir. À seize ans, Elzéar vit pour son patrimoine et partage une chambre avec son frère. Deux chambres et le salon sont les seules pièces totalement privées et les enfants ne trouvent rien à redire.