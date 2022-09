Journées du patrimoine : les Français sont toujours fans

L'hôtel d’Évreux fête ses 300 ans cette année 2022, tout comme la salle Ovale, avec sa coupole de 18 mètres de haut, qui donne envie d'aller à la bibliothèque. Cette antenne de la Bibliothèque nationale de France, qui auparavant était réservée aux chercheurs et fermée pour travaux depuis douze ans, rouvre gratuitement pour tous et sans abonnement, dès aujourd'hui 17 septembre. Et enfin, vous avez été nombreux à venir chez nous, à la tour TF1.