L'épicerie-auberge d'autrefois

Gabrielle a tenu l'auberge jusqu'aux années 80. À l'époque déjà, on y venait pour se retrouver autour d'une bonne table : "Chez Gabrielle, on mange bien, on s'en souvient, on y revient". À la fin du repas, il y a toujours un petit air des Pyrénées. Une chose est sûre : l'esprit de Gabrielle est toujours bien présent... dans les nappes à carreaux, dans les vieilles étagères en bois. Ici, rien n'a changé sauf le patron !