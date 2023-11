VIDÉO - L'heure du retour a sonné : les campanistes à nouveau très recherchés

Le célèbre château de Chambord a retrouvé ses cloches de 250 kilos, comme au XVIIe siècle, grâce aux campanistes. Ils sont très peu nombreux, d'autant plus qu'il n'existe aucune école pour se former.

Ils sont rares et d'autant plus précieux. À Civray-de-Touraine (Indre-et-Loire), les cloches ont retrouvé leur voix, notamment grâce à Alexandre Gougeon. Le campaniste, interrogé dans la vidéo en tête de cet article, est un artisan au service des clochers. Tout en haut de l’église, son intervention exige de l’agilité. Ici, les cloches sont récentes, elles datent de 1950. Alexandre doit les remettre en mouvement. Un métier rare qu'il a appris aux côtés de son père. Avec de l’électricité et beaucoup d’ingéniosité, voici le résultat : la cloche de l’église se met à résonner.

Le métier fait voyager dans l’histoire, des clochers de nos villages aux monuments les plus prestigieux. En septembre, Alexandre va rendre au château de Chambord (Loir-et-Cher) son carillon. Il y a en tout neuf cloches pour jouer différentes mélodies. Pendant toute la manœuvre, il sera au sommet de la tour Henri V. Chacune des cloches doit être hissée par l’extérieur à l’aide d’une grue. Une opération inhabituelle et délicate. La commune a entièrement restauré ses lanternes. Les cloches retrouvent leur emplacement du XVIIe siècle. C’est un chantier historique pour le château et pour le campaniste.