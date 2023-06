VIDÉO - L'histoire des ostensions limousines, une fête traditionnelle qui ne revient que tous les sept ans

C'est un retour plusieurs siècles en arrière. Il y a les habitués et ceux qui participent pour la première fois. Plus d'un millier de figurants et un décor impressionnant d'une forêt reconstituée dans la rue principale de Saint-Junien (Haute-Vienne) pour rappeler les premiers temps de la ville. Des personnages et un cours d'histoire à ciel ouvert qui attirent plusieurs dizaines de milliers de spectateurs.