La baguette française, bientôt inscrite au patrimoine immatériel de l'Unesco ?

Voici ce que l'Unesco veut consacrer : une croûte craquante à souhait et une mie parfaitement aérée. C'est le fruit d'un savoir-faire français, ancien et complexe. Une bonne baguette ne s'improvise pas. "On travaille une matière qui est une matière vivante et c'est ça qu'il faut comprendre. Si à un moment donné, vous laissez votre pâton de pâte, vous allez faire quelque chose et vous revenez dans quinze minutes, ce n'est pas le même que celui que vous avez laissé au moment où vous êtes parti", souligne Logan Lafond, cofondateur de la boulangerie-pâtisserie chez "Ernest & Valentin".