La Chalosse, berceau des vaches landaises

Ici, tout le monde connaît Jean-Louis Deyris. C'est l'un des papes de l'élevage pour la course landaise. Des vaches fières, parfois difficiles à approcher. Les 300 vaches se reposent sur les terres de la Chalosse et profitent des grands espaces de prairie et de bois. Chez lui, Jean-Louis conserve des souvenirs. Toute une vie consacrée à la vache de course, en photos ou en trophées par dizaine. L'éleveur connaît toutes ses bêtes, une par une, ainsi que leur caractère et leur combativité.