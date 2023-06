VIDÉO - La Ciotat, berceau de la plus ancienne salle de cinéma au monde

L’Eden Théâtre n’est au départ qu’une salle de spectacle. Ce n’est que dix ans plus tard qu’a lieu la toute première séance payante de cinéma au monde. Mais l’Eden Théâtre n’est pas un musée. Il est avant tout un cinéma de quartier, dont l’unique salle suffit à envoûter plus de 25.000 spectateurs chaque année. Près de 130 ans après l’invention du cinéma, Eden Théâtre entretient la mémoire de ses inventeurs et perpétue la tradition pour que la Ciotat (Bouches-du-Rhône) reste une fenêtre ouverte sur la mer et le septième art.