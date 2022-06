La Drôme aux couleurs de la lavande

Et si l'on voyait la vie en mauve ? Ouvrez grand les yeux et respirez son parfum. À en croire ces touristes venus de toute l’Europe rien que pour elle, ça sent déjà les vacances. Au pied du château de Grignan (Drôme), les photographes et les gymnastes sont au rendez-vous. "C'est magnifique ! J'adore. Je m’arrêterai à chaque parcelle pour photographier chaque parcelle", lance l'une d'eux.