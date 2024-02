VIDÉO - Les surprises de l'incroyable cathédrale d'Albi

La cathédrale d'Albi (Tarn) est la plus grande cathédrale en brique au monde. Une œuvre d'art qui en renferme d'autres. Y compris de "l'humour médiéval"...

Cette cathédrale rouge à l'allure presque guerrière comme une forteresse domine la ville d'Albi (Tarn). Sur sa façade, ses fenêtres ressemblent à des meurtrières. Des chants chaleureux nous accueillent à l'intérieur. "On se sent tout petit ici", confie une choriste. À 30 mètres au-dessus de la tête, le plus grand plafond de la Renaissance dans l'Hexagone, mais aussi l'un des plus larges orgues d'Europe. Cette immense peinture du Jugement dernier est l'une des plus impressionnantes fresques médiévales que l'on connaisse. En tout, 18.500 mètres carrés sont peints dans cette cathédrale.

La structure de la cathédrale a été bâtie en deux siècles avec les fameuses briques rouges de la région. C'est tout là-haut, à 78 mètres du sol, qu'a décidé de s'établir un couple de faucons pèlerins. Pour les faucons, la cathédrale est un lieu de vie idéal. Pour les apercevoir, les jardins face à la cathédrale sont parfaits.

Pour garder un souvenir de cette cathédrale si singulière, la mairie a installé une caméra qui est à associer avec le téléphone pour obtenir un selfie XXL. Un souvenir original pour une cathédrale hors norme. Retrouvez les détails du reportage dans la vidéo en tête de cet article.