VIDÉO - Le cirque, une passion en famille

Comme chaque fin de semaine, Stéphane part installer son chapiteau. Pas de grasse matinée pour le clown amateur, il est huit heures et il est déjà en route. Vingt ans plus tôt, il ne connaissait pourtant rien aux arts du spectacle. Mais un jour, il a fallu remplacer un ami clown au pied levé. Stéphane est depuis passionné. Il a appris toutes les ficelles du métier et a investi tout son temps libre et ses économies.