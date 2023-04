VIDÉO - La plus belle entreprise familiale du monde est... française !

Une fierté pour la France ! Dans cette usine, on manipule les nuages de laines pour en faire du fil et tisser des étoffes. Les matériaux sont dénichés sur tous les continents. Ce hangar de stockage est une invitation au voyage et une vraie fabrique de douceur.

Pierre et Jean-Louis Brun, la septième et la huitième génération de la lignée familiale, perpétuent le savoir-faire de leurs ancêtres. À chaque arrivage d’une nouvelle laine, le père et le fils étudient les fibres longuement, à la manière de sommeliers dégustant du bon vin.