La récolte du muguet a déjà commencé

Gérant d'une exploitation à Saint-Philibert-de-Grand-Lieu (Loire-Atlantique), Philippe Naulleau ne peut compter que sur la moitié de son effectif habituel. "On a démarré à la campagne un peu plus tôt, les gens avaient prévu certainement de partir en vacances. On a quand même une partie des équipes d’habitués qui ont répondu présent", explique-t-il. Parmi eux, il y a Véronique, avec plus de dix ans d’expérience en cueillette, et le petit nouveau Bastien, qui a également répondu à l’appel des clochettes cette année.