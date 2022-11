La renaissance de la faïencerie de Charolles

Dans son atelier, la céramiste, Nathalie, peint à la main ces motifs œillets, symbole de la faïencerie de Charolles. Un motif témoin de l'ancrage régional d'une faïencerie, qui depuis des années, voit beaucoup plus loin. L'équipe évalue la faisabilité d'une grosse pièce. Des pièces de plus en plus grandes, toujours réalisées à la main. La manufacture possède les fours à faïence parmi les plus grands d'Europe.