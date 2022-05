La rose de mai, le parfum de Grasse

La cueillette doit être délicate et précise. Comme son nom l'indique, la rose de mai se récolte en ce moment, jusqu'au mois de juin. Cette année, les conditions climatiques sont particulièrement propices à sa culture. "Nous avons eu cette année un hiver un peu plus rigoureux que les autres années, et en plus, sur le mois de mars et avril, nous avons eu des conditions assez clémentes. Cette année, c'est une très bonne récolte", explique Fabrice Bianchi, directeur de l'exploitation "Mul".