La sardine en fête à Saint-Gilles-Croix-de-Vie

Il n'y a pas d'heure pour manger de la sardine. Avalée toute crue ou grillée au barbecue, celle de Saint-Gilles est réputée plus fine et plus tendre qu'ailleurs. Mais le secret, c'est l'assaisonnement. Une saveur unique qui explose en bouche. " Elles sont moelleuses, tout en étant craquantes sur la peau. C'est très réussi", lance une dame. La sardine sera pêchée jusqu'en octobre. Chaque année, près de 3 000 tonnes de sardines sont débarquées au port de Saint-Gilles-Croix-de-Vie.