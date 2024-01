La sculpture à la tronçonneuse ou l'art de briser la glace

La sculpture sur glace est un art à part entière qui ne s'improvise pas. Si vous êtes tentés, il existe des ateliers d’initiation, notamment en Savoie. Un moyen d'apprendre en toute sécurité, car parmi vos instruments peut figurer... une tronçonneuse.

Cet artiste n’a pas de pinceau. Il sculpte à la pointe de sa tronçonneuse. Pourtant, chaque geste est précis. Pour cet ours de deux mètres, il doit façonner une tonne de glace. "Si on force trop ou on se loupe dans le moindre petit détail, ça casse automatiquement. C’est très fragile, il faut vraiment y aller avec beaucoup de minutie", explique Nicolas Gombert.

"C'est une oeuvre d'art"

Comment l'animal tient-il sur ses pattes ? Pour assembler les huit blocs de glace, il faut du feu, cette fois un chalumeau en guise de colle. La magie opère devant les yeux d’un public surpris. "C’est une œuvre d’art. Je n’ai jamais vu ça (...) c’est impressionnant", témoigne une passante.

À quelques mètres, sur la place du village de Saint-Martin-de-Belleville, tout le monde se prend au jeu. En trente minutes d’initiation, l’ambition est moins grande, mais on sculpte avec tout autant de sérieux. "C’est du travail d’équipe", sourit un élève du jour. "Relativement en peu de temps, on peut faire un truc sympa", se réjouit un autre. Et il faut en profiter le temps d’une pause, car la glace est éphémère. Dans quelques heures, ces œuvres redeviendront de simples flaques d’eau.