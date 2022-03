VIDÉO - La spectaculaire installation d'une nouvelle antenne sur la Tour Eiffel

C'est une opération spectaculaire qu'ont pu observer ce matin de nombreux Parisiens et touristes, et que vous pouvez découvrir dans le reportage de TF1 en tête de cet article. L'installation d'une antenne de six mètres de long au sommet de la Tour Eiffel a été effectuée grâce à un hélicoptère, une manœuvre de quelques minutes à peine, mais préparée pendant un an. "Je vais m'en souvenir longtemps, de cette mission", témoigne le pilote de l'hélico Franck Charlet, plus habitué aux missions de haute montagne, "c'est quelque chose qui va rester gravé dans ma carrière".