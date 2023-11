VIDÉO - La Toussaint fait-elle toujours recette chez les fleuristes ?

Aujourd'hui, il n'y a pas de grasse matinée pour Clément. Son papa tient à lui transmettre cette tradition de rendre hommage aux défunts. Un effort qui semble se perdre au fil des générations. "C'est normal, plus on vieillit et plus, on vient voir où on sera plus tard. Alors quand on a 20 ans ou 30 ans, c'est moins prégnant," souligne un passant. Autant faire en sorte que l'endroit soit accueillant. Chaque année, plus de 20 millions de chrysanthèmes sont vendus dans l'Hexagone. Avec la Saint-Valentin et la fête des mères, cela reste un moment important de l'année pour les fleuristes.