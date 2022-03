La tradition des bains chauds des Pyrénées

Ici, coule bien plus que de l'eau chaude. Croyez-le les yeux fermés et plongez dans cette eau magique presque bénie. Sulfureuse, elle aurait toutes les vertus et sa température naturelle est à 37 degrés. Son mystère se cacherait dans sa longue descente jusqu'aux entrailles de la Terre, un voyage de 8000 ans. "Elle s'est infiltrée dans la terre et a pris la richesse des minéraux. Elle s'est réchauffée au contact du noyau et est ressortie directement par le biais des pressions. Et c'est pour ça qu'elle ressort chaude", explique Erwan Jail.