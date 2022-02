La traditionnelle bataille de fleurs du carnaval de Nice est de retour

Entre deux tours de piste, Nicole Bravi, responsable florale de plusieurs chars du corso, vérifie toujours l’état des fleurs. "Je pense que la bataille des fleurs, c’est une spécialité niçoise. On était une grosse région productrice horticole et c’est ancré aux cœurs des Niçois", explique-t-elle en parlant de cette tradition. Et ici, rien n’a changé. Le contact avec le public est privilégié. Chacun reçoit des roses, des mimosas, des œillets, voire des orchidées.