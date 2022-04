La traditionnelle pêche à la poutine à Nice

D'Antibes à Menton (Alpes-Maritimes), ils ne sont plus qu'une dizaine à pêcher la poutine. Une pêche très réglementée, autorisée 45 jours par an pour préserver la ressource. "C'est culturel, c'est une tradition maintenant, parce qu'avant, il y avait peut-être 30 ou 40 bateaux qui pêchaient la poutine, et toute la journée", lance l'un des pêcheurs.