La traditionnelle potée limousine

À la ferme, le cochon permettait de nourrir toute la famille, autour d’un plat d’hiver, comme la potée limousine. La recette est composée de viande et des légumes venus tout droit du jardin. Avec un oignon piqué au clous de girofle pour parfumer l’ensemble, la cuisson des viandes peut commencer. Et au bout de deux heures et demi à trois heures, on a de quoi partager un plat convivial et apprécier la saveur de chaque ingrédient.