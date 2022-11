Langue française : doit-on craindre l'augmentation des anglicismes ?

L’anglais est surtout la langue du marketing. Mais certains commerçants font de la résistance, comme Emmanuel. Il se réjouit quand l’un de ses fabricants supprime les anglicismes. "De Made in France, on est passé à Fabriqué en France, le message est le même, mais on met en avant la langue française", explique-t-il. L'Académie française alerte : plus de 3 000 anglicismes s’invitent aujourd’hui dans notre vocabulaire.