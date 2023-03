VIDÉO - Le 13H au jardin : au mois de mars, c'est la course à l'échalote

Le mois de mars, c'est celui où il faut penser à l'échalote. Il en existe une cinquantaine de variétés. Notre jardinier a choisi d'en planter quatre : la jermor, la longor, la melkior et la mikor. "Ça me permet d'être totalement certain d'avoir des échalotes qu'il y ait de la sécheresse, de l'humidité ou que ce soit une année mitigée", explique-t-il.