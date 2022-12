Le 13H fête Noël : et la recette gagnante est... les rissoles savoyardes !

On passe ensuite aux poires. Mais ce ne sont pas n'importe lesquelles. Nous avons choisi la poire locale. Cette recette, Martine la prépare "depuis qu'elle se connaît", comme elle aime le dire, amusée. Il ne faut pas oublier le zeste d'orange et le vin rouge de Savoie.

Comme la casserole est bien pleine, on y mettra deux verres. Après quatre à cinq jours de fermentation, on fourre les rissoles avec les fruits. Ensuite, c'est parti pour 20 minutes au four.

Pour Martine, ce qui compte, c'est d'avoir fait découvrir et surtout transmettre cette recette de la région.