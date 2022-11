Le 13H fête Noël : l’aumônière au brie d’Île-de-France

Il est temps de confectionner les aumônières. Un peu de beurre fondu sur les feuilles de brick les rendront extra-croustillantes. Il ne reste qu'à déposer une bonne cuillerée de ce délicieux mélange : brie, pomme et champignon, avant de former et de refermer l'aumônière.

Petite astuce : glisser une tranche de pain de mie pour encore plus de texture. Ultime raffinement, une petite sauce relevée pour accompagner des aumônières plus que craquantes, extra-croustillantes, comme autant de petits cadeaux sur la table de Noël.