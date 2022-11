Le 13H fête Noël : le homard à l’armoricaine de Bretagne

Première étape : apaiser les crustacés, les mettre dans l'eau frémissante pendant quinze minutes. Les petits crabes énergiques sont le secret de la sauce à l’armoricaine. Ils se cuisent facilement dans un mélange d'huile, de beurre, d'ail et de persil. Il ne reste plus qu'à déglacer au Pommeau de Bretagne. Ensuite, ajoutez l'eau et le concentré de tomates. Puis, laissez réduire pendant 30 minutes. En attendant, il faut refroidir les homards et parfumer la sauce avec de la muscade. Après, on peut passer au mixage. Un chinois est nécessaire pour enlever les petits bouts. Avec un mélange de farine et de beurre, la sauce est épaissie.