VIDÉO - Le bistrot, une tradition française qui connait un renouveau

En 2022, 25% de faillites sont enregistrées, mais ce sont autant de créations parmi la nouvelle génération de repreneurs. De plus en plus de jeunes entrepreneurs, des anciens de la finance et de l'immobilier, investissent dans des bistrots. Peu importe le lieu, les codes du bistrot sont universels : carreaux de ciment, banquettes en skaï et comptoirs en zinc.