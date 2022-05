Le bon goût du pain à l’ancienne

Il faut se lever tôt pour l'entendre crépiter dès sa sortie du four. Il a fallu des années de travail pour obtenir le pain de Cucugnan. Et c'est en bas du village, dans un champ de blé, que tout a commencé. En effet, pour avoir du bon pain, Roland Feuillas a décidé de semer des céréales anciennes du monde entier et tester pour savoir si elles s'adaptent parfaitement au terroir.