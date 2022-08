Le bretzel, bientôt au patrimoine de l'Unesco ?

Pour tous les Alsaciens, si le bretzel devient un patrimoine reconnu mondialement, ce serait une fierté et un choix plutôt justifié. "C'est la tradition, c'est un symbole", "on le trouve un peu partout, c'est un produit pas cher et c'est accessible à tout le monde", "c'est quand même une fierté pour l'Alsace", confient-ils. Pour un peu plus d'un euro, les bretzels sont toujours en bonne place dans les pâtisseries alsaciennes. Juste à côté de la caisse, difficile d'y résister.