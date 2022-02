L'expresso, trésor italien bientôt au patrimoine de l'humanité ?

Après le repas à la française, l'expresso italien à l'honneur ? Bien plus qu'un café, c'est un art de vivre que Rome veut faire entrer au patrimoine immatériel de l'Humanité.

Les Italiens avalent une trentaine de millions d'expressos par jour. Un trésor national qui répond à des critères exigeants. Un expresso digne de ce nom fait environ 25 millilitres et son "arôme doit être intense et riche de notes fleuries, fruitées, de chocolat et de pain grillé", selon l'Institut de l'expresso italien, fondé en 1998 pour inscrire dans le marbre les règles encadrant sa confection.