VIDÉO – Le chantier de Notre-Dame de Paris "avance à une vitesse folle"

La voute a été percée par la chute de la flèche. Les tailleurs de pierre ajustent les blocs sur place, comme au temps des bâtisseurs, et utilisent des mortiers de sable et de chaux, ainsi que du calcaire blanc du bassin parisien. Ils reproduisent les mêmes techniques et les mêmes gestes qu’au XIIᵉ siècle. "Ça nous motive encore de faire des travaux comme ça, reconstruire la voute pour les prochaines générations. J’espère que ça perdurera pendant des années et des années", affirme Antonio Loff Valera, maçon.