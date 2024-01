Le château de Rambouillet, ce lieu qui a accueilli les grands de ce monde

Partons à la découverte d'un lieu de pouvoir exceptionnel. Le château de Rambouillet a longtemps été l'une des résidences de nos présidents. Les appartements très confidentiels sont désormais ouverts au public.

Ce que l'on connait du château de Rambouillet, ce sont le vaste parc, l'enceinte élégante... Mais à l'intérieur se cache une partie bien plus discrète, interdite au public, du moins jusqu'à ce vendredi, comme la salle des marbres voulue par le fils de Louis XIV. Plus loin, au fond du couloir, un appartement, lui aussi, confidentiel, la pièce la plus secrète de l'édifice, l'ancien bureau de Jacques Chirac.

De 1895 à 2018, ce château faisait donc office de résidence présidentielle, à l'écart des caméras. La famille du président Vincent Auriol notamment a passé des vacances entières ici avec sa femme. Et dès qu'un président voulait se rendre à Rambouillet, le château était alors activé. Le personnel s'affairait pour que tout soit parfait avant son arrivée.

Le reste du temps, les employés veillaient sur ce labyrinthe : sept niveaux, 25 chambres et des pièces surprenantes. De Boris Eltsine à George Bush père, en passant par Nelson Mandela, ce Rambouillet présidentiel a en fait accueilli les grands de ce monde.