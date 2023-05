Le cidre français est-il en danger ?

En Normandie, lorsqu'on achète une bouteille de cidre, on sait à quoi s'en tenir : il est composé uniquement de pommes. Mais dans certains pays européens, la boisson comporte d'autres ingrédients et notamment de l'eau, du sucre et moins de 20% de jus de pomme. Problème : la Commission européenne souhaite harmoniser le mode de production du cidre et généraliser sa composition dans les 27 pays de l'Union européenne. Selon le cahier des charges des productions cidricoles sur lequel elle planche, la boisson pourrait désormais devoir contenir 50% de jus, soit bien moins que la recette française 100% de jus de pomme.