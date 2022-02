Le foudre oublié de Chigny-les-Roses

Le tonneau dormirait dans ce sellier depuis 1850. Pourtant, aucun villageois n'était au courant de son existence. Ils ne l'ont découvert qu'à la mort de l'ancienne propriétaire en 2020. "On ne savait jamais rien d'eux, chez eux. On ne rentrait toujours que dans une pièce et on ne connaissait rien d'autre", raconte Annie.