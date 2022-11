Le fruité noir, trésor de la Provence

Sous le soleil des Alpilles (Bouches-du-Rhône), l'heure de la récolte a sonné depuis quelques semaines déjà dans les vergers, un moment crucial dans la vallée des Baux-de-Provence. C'est là que joue toute l'année des producteurs d'huile d'olive. Et même s'il y a moins de fruits sur les arbres, cela présage un excellent millésime 2022.

Arrivées au moulin, les olives vont être séparées en deux catégories : celles qui seront pressées très rapidement et qui vont donner ce que l'on appelle le fruité vert, et celles qui vont partir pour une maturation pendant quelques jours afin d'en extraire le fruité noir. Une particularité de la région. "Des olives à maturité identiques, hyper saines... Pour faire un bon fruité noir, il faut que l'olive soit parfaite. Et il faut aller très vite. Tel jour, on décide qu'on y va et on met le tonnage qu'il faut et on laisse fermenter", explique ce producteur.