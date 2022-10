Le grand format : tannerie, un savoir-faire français

Le luxe impose une exigence et ne tolère pas le moindre défaut. Dans son laboratoire, Cédric Fauron, responsable qualité, a plein de drôles de machines pour tester la résistance du cuir. Enfin, pour faire la différence, il y a les petits secrets. Dans la cuisine, on y trouve des casseroles, un chef plutôt inventif et très appliqué. Dans la capitale de la chaussure, il ne reste plus aucun chausseur. Par sa survie, cette tannerie a donc aussi une autre mission. C'est celle de faire perdurer un patrimoine précieux pour Romans-sur-Isère.