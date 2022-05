Le jambon-beurre, roi des sandwichs

Ici, on ne parle pas de sandwich mais de casse-croûte, ça sonne plus français. Et pour le patron, Gilles Caussade, il y a cinq règles pour le réussir : une bonne baguette, un bon jambon, un bon beurre et deux autres ingrédients indispensables. "Le quatrième et important ingrédient, c'est le fait qu'il soit préparé à la minute, à la demande. Et puis, le dernier ingrédient, c'est la générosité", explique-t-il.