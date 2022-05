Le moulin à couleurs d’Écordal

Tout commence par des tombereaux de terre. Si on veut lui conserver sa couleur d'origine, on se contente de la faire sécher à 200 degrés dans une étuve. A cette température, racines et déchets végétaux sont éliminés. Si, au contraire, on veut modifier la couleur, on cuit la terre. Terre noire, ocre rouge, jaune, ardoise locale... au total, sept pigments utilisés seuls ou en mélange comme ce jour-là. Une benne de terre de Sienne hissée puis déversée dans un immense entonnoir et un seau de pigment noir pour les nuances. Ce sont des pigments broyés plus finement que de la farine.