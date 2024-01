Le Negresco à Nice, un savoir-faire cinq étoiles

On le sait peu, mais le célèbre palace Negresco à Nice (Alpes-Maritimes) s'est classé Entreprise du Patrimoine Vivant. On retrouve 6000 œuvres d'art et des ateliers uniques.

Le Negresco, un emblématique palace niçois qui assume un extravagant mélange d'époques artistiques. Le palace créé par Henry Negresco (fils d'un aubergiste roumain), achevé en 1912 et inauguré en janvier 1913, fut transformé l'année suivante en hôpital militaire, poussant son fondateur à la ruine. Il fut racheté en 1957 pour une bouchée de pain à des Belges par le père de Jeanne (un charcutier breton devenu promoteur). Les palaces Belle époque étaient alors en faillite, beaucoup furent découpés en appartements.

Dans les annales mythiques, Richard Burton oublia dans le bar une parure destinée à Liz Taylor. Des clichés montrent Marlène Dietrich, Jean Marais, Grace Kelly, Salvador Dali ou Marc Chagall, parfois attablés avec la propriétaire. Des moquettes signées par le fils de Vasarely zigzaguent dans les étages sous des guéridons anciens et côtoient des tentures rouge et or frappées d'abeilles empire. Un étage est résolument XVIIIe, avec un tableau de Boucher, assorti d'une surprenante collection d'œuvres représentant le coq gaulois. Plus bas, c'est une ambiance années 70 avec des fauteuils coque plastique, près d'un immense tableau de Raymond Moretti consacré au jazzman Louis Armstrong, un habitué de l'hôtel.

Quelque 6.000 oeuvres, meubles et objets ont forgé l'identité du palace, jusque dans les chambres.