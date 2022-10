Le papier peint alsacien qui fait le tour du monde

Ces paysages ont été imprimés en Alsace. Il s'agit d'un panoramique intitulé "Vues d'Amérique du Nord". Sur quinze mètres de long et quatre mètres de haut, le port de Boston ou les chutes du Niagara ont plus de 150 ans. Au XVIIIè siècle, ces panoramiques sont parfaitement documentés et portent des noms qui font rêver comme "Eldorado" ou "Vues du Brésil".